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Дуда: Польша будет поддерживать Украину, нельзя разрешить Путину победить

Варшава, Суббота 24 февраля 2024 14:24
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Дуда: Польша будет поддерживать Украину, нельзя разрешить Путину победить Фото: президент Польши Анджей Дуда (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Польша поддерживала и продолжит поддерживать Украину. Российскому диктатору Путину нельзя разрешить победить в войне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Польши Анджея Дуду в Twitter (X).

Польский президент опубликовал видео во вторую годовщину войны в Украине, в частности, кадры своего визита в Украину.

"Мы поддерживали, поддерживаем и будем поддерживать Украину в ее борьбе за свободу! Эта поддержка очень нужна и сегодня. Несмотря на усталость от войны. Свободный мир не может позволить Путину и России победить", - отметил Дуда.

Премьер-министр Польши Дональд Туск также сделал заявление о войне России против Украины.

"Два года украинского героизма. Два года российского варварства. Два года позора всем, кто остался безразличным", - написал он в своем Twitter (X).

Обострение между Украиной и Польшей

Напомним, в Польше с ноября 2023 блокируют украинскую границу. Сначала протестовали перевозчики, позже к ним присоединились фермеры. В январе удалось временно разблокировать границу, в феврале протесты на польско-украинской границе возобновились.

Пункты пропуска блокируют фермеры, а недавно на границе высыпали украинское зерно. Зафиксировано уже три подобных случая.

Премьер Польши Дональд Туск анонсировал встречу правительств обеих стран, которая пройдет 28 марта в Варшаве.

Также Туск заявил, что Польша внесет пограничные переходы с Украиной, а также участки автомобильных и железнодорожных дорог в список объектов критической инфраструктуры. Это позволит устранить преграды на границе для поставок оружия и гуманитарки.

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