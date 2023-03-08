UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Дуда про підготовку українських пілотів на винищувачах: важливо і абсолютно необхідно

Фото: президент Польщі Анджей Дуда (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Збройні сили України хочуть бути на рівні стандартів НАТО, тому вони й захочуть використовувати винищувачі F-16.

Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Підготовка пілотів для України важлива і абсолютно необхідна", - сказав Дуда.

Зазначимо, що Сполучені Штати працюють з українськими пілотами в США, щоб визначити, скільки часу знадобиться для навчання їх літати на винищувачах F-16, повідомили CNN три джерела, обізнані з цього питання.

Два українські пілоти зараз перебувають на військовій базі в США, де їхні навички перевіряються на льотних тренажерах, щоб з'ясувати, скільки часу їм потрібно, щоб навчитися керувати різними американськими військовими літаками, включаючи F-16.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки поки що не починають навчати українських пілотів управлінню винищувачами F-16, оскільки рішення про такі постачання ухвалено не було.

Крім того, раніше заступник держсекретаря Вікторія Нуланд заявляла, що США обговорюють можливу передачу Україні винищувачів 4-го та 5-го поколінь.

Додамо, що прем'єр Канади Джастін Трюдо раніше заявляв, що Оттава готова розширити свою льотну тренувальну програму, щоб включити до неї українських військових пілотів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Анджей ДудаВійна Росії проти України