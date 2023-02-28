У Пентагоні пояснили, чому поки не почали тренувати українських пілотів на F-16

Сполучені Штати Америки поки що не починають навчати українських пілотів управлінню винищувачами F-16, оскільки рішення про такі постачання ухвалено не було.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника голови Пентагону з політичних питань Коліна Каля під час слухань у Конгресі США .

Він розповів, що терміни постачання та терміни навчання пілотів на таких винищувачах є однаковими - вони займуть близько 18 місяців.

"Тому, за нашими оцінками, ви не заощадите час, розпочавши навчання раніше. І оскільки ми ще не ухвалили рішення про постачання F-16, як і наші союзники та партнери, немає сенсу починати навчати їх на системі, яку вони, можливо, ніколи не отримають", - заявив Каль.

Він додав, що українські військові можуть отримати літаки Tornado, Gripen чи Mirage. Тому, за словами Каля, зараз США не бачать сенсу у тому, щоб розпочинати тренування.