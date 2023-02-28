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У Пентагоні пояснили, чому поки не почали тренувати українських пілотів на F-16

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Вівторок 28 лютого 2023 19:58
У Пентагоні пояснили, чому поки не почали тренувати українських пілотів на F-16 Фото: у Пентагоні пояснили, чому поки не почали тренувати українських пілотів на F-16 (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Сполучені Штати Америки поки що не починають навчати українських пілотів управлінню винищувачами F-16, оскільки рішення про такі постачання ухвалено не було.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника голови Пентагону з політичних питань Коліна Каля під час слухань у Конгресі США.

Він розповів, що терміни постачання та терміни навчання пілотів на таких винищувачах є однаковими - вони займуть близько 18 місяців.

"Тому, за нашими оцінками, ви не заощадите час, розпочавши навчання раніше. І оскільки ми ще не ухвалили рішення про постачання F-16, як і наші союзники та партнери, немає сенсу починати навчати їх на системі, яку вони, можливо, ніколи не отримають", - заявив Каль.

Він додав, що українські військові можуть отримати літаки Tornado, Gripen чи Mirage. Тому, за словами Каля, зараз США не бачать сенсу у тому, щоб розпочинати тренування.

Нагадаємо, раніше заступник голови Держдепу Вікторія Нуланд заявляла, що США обговорюють можливу передачу Україні винищувачів 4-го та 5-го поколінь.

Також ми писали, що, за словами конгресмена Майкла Маккола, Україні можуть передати винищувачі F-16 у вирішальний переломний момент війни.

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