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Дуда о подготовке украинских пилотов на истребителях: важно и совершенно необходимо

Фото: президент Польши Анджей Дуда (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Вооруженные силы Украины хотят быть на уровне стандартов НАТО и поэтому они и захотят использовать истребители F-16.

Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Подготовка пилотов для Украины важна и совершенно необходима", - сказал Дуда.

Отметим, что Соединенные Штаты работают с украинскими пилотами в США, чтобы определить, сколько времени потребуется для обучения их полетам на истребителях F-16, сообщили CNN три источника, осведомленных в этом вопросе.

Два украинских пилота в настоящее время находятся на военной базе в США, где их навыки проверяются на летных тренажерах, чтобы выяснить, сколько времени им потребуется, чтобы научиться управлять различными американскими военными самолетами, включая F-16.

Напомним, Соединенные Штаты Америки пока не начинают обучать украинских пилотов управлению истребителями F-16, поскольку решение о таких поставках принято не было.

Кроме того, ранее заместитель госсекретаря Виктория Нуланд заявляла, что США обсуждают возможную передачу Украине истребителей 4-го и 5-го поколений.

Добавим, что премьер Канады Джастин Трюдо ранее заявлял, что Оттава готова расширить свою летную тренировочную программу, чтобы включить в нее украинских военных пилотов.

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Анджей ДудаВойна России против Украины