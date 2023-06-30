Дуда про переміщення "вагнерівців" у Білорусь: як їх будуть використовувати - це питання

Він вважає, що укріплення кордону Польщі на тлі заяв про перекидання "вагнерівців" у Білорусь - це нормальна реакція.

"Ситуація, безумовно, ускладнюється, і це нормальна, спокійна реакція на те, що ми чуємо. Попереджувальна реакція", - сказав польський лідер.

Дуда не виключає, що терористів "Вагнера" у Білорусі можуть використати для провокацій на кордоні, зокрема за участю мігрантів.

"Якщо правда, що найманці ПВК "Вагнера" ​​опиняться в Білорусі, то для яких цілей вони будуть використані - це знак питання, який сьогодні ставить перед собою НАТО", - наголосив він.

На думку президента, "вагнерівці" можуть спробувати спровокувати Україну перетягнути війська на північ та викликати відчуття загрози з боку НАТО.

Реакція Польщі на переміщення "вагнерівців"

Нагадаємо, що після невдалого бунту ватажок "вагнерівців" Євгеній Пригожин заявив, що їде до Білорусі. Пізніше стало відомо, що частину його бойовиків також перекинуть на білоруську територію.

Польща оперативно відреагувала на заяви росіян та заявила, що укріпить кордон з Білоруссю. Глава Міноборони Польщі не виключив, що "вагнерівців" у Білорусі можуть використати для провокацій.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.