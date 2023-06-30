Дуда о перемещении "вагнеровцев" в Беларусь: как их будут использовать - это вопрос

Он считает, что укрепление границы Польши на фоне заявлений о перекидывании "вагнеровцев" в Беларусь - это нормальная реакция.

"Ситуация, безусловно, усложняется, и это нормальная, спокойная реакция на то, что мы слышим. Предупредительная реакция", - сказал польский лидер.

Дуда не исключает, что террористов "Вагнера" в Беларуси могут использовать для провокаций на границе, в том числе с участием мигрантов.

"Если правда, что наемники ЧВК "Вагнера" ​​окажутся в Беларуси, то для каких целей они будут использованы - это вопросительный знак, который сегодня ставит перед собой НАТО", - подчеркнул он.

По мнению президента, "вагнеровцы" могут попытаться спровоцировать Украину перетянуть войска на север и вызвать чувство угрозы со стороны НАТО.

Реакция Польши на перемещение "вагнеровцев"

Напомним, что после неудачного бунта главарь "вагнеровцев" Евгений Пригожин заявил, что едет в Беларусь. Позже стало известно, что часть его боевиков также будет переброшена на белорусскую территорию.

Польша оперативно отреагировала на заявления россиян и заявила, что укрепит границу с Беларусью. Глава Минобороны Польши не исключил, что "вагнеровцев" в Беларуси могут использовать для провокаций.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.