Дуда очікує на конкретні рішення НАТО через перекидання "вагнерівців" до Білорусі

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Польщі Анджея Дуду на прес-конференції у Києві.

За його словами, найманці ПВК "Вагнера" у Білорусі можуть становити потенційну небезпеку для регіону. Так, Дуда зазначив, що вони можуть створювати загрозу для України з півночі, підтримувати міграційний тиск на кордоні Білорусі з Польщею, Литвою та Латвією або ж мати якісь інші завдання, направлені проти НАТО. При цьому реальні завдання найманців поки невідомі.

"Але враховуючи, що одночасно з цим Володимир Путін реалізує політику перенесення ядерної зброї на територію Білорусі, це значимі факти. Ми не маємо жодних сумнів, що вони змінюють архітектуру безпеки в нашому регіоні, особливо з точки зору НАТО", - сказав Дуда.

Польський президент наголосив, що це питання має бути детально розглянуте НАТО. Дуда зазначив, що чекає на "конкретні рішення" з цього приводу від Альянсу.

Переміщення "вагнерівців" до Білорусі

Бунт лідера ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина, який він вчинив на вихідних у Росії, завершився домовленостями з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком. Вони домовилися про відхід Пригожина із частиною найманців до Білорусі.

Низка країн НАТО закликала до посилення східного флангу Альянсу. У литві та Латвії заявили про те, що оборона країн Балтії потребує зміцнення, та що передислокацію "вагнерівців" до Білорусі НАТО необхідно оцінювати з точки зору безпеки.

Польща також приводила свою армію у підвищену боєздатність під час перевороту Пригожина. Дуда заявив, що передислокація "вагнерівців" до Білорусі є дуже негативним сигналом для Польщі та інших країн НАТО.

При цьому генсек НАТО Єнс Столтенберг підкреслив, що Альянс готовий захищатися від Білорусі та Росії.

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