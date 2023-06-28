Дуда ожидает конкретных решений НАТО из-за переброски "вагнеровцев" в Беларусь

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Польшу Анджея Дуду на пресс-конференции в Киеве.

По его словам, наемники ЧВК "Вагнера" в Беларуси могут представлять потенциальную опасность для региона. Так, Дуда отметил, что они могут создавать угрозу для Украины с севера, поддерживать миграционное давление на границе Беларуси с Польшей, Литвой и Латвией или иметь какие-то другие задачи, направленные против НАТО. При этом реальные задачи наемников пока не известны.

"Но учитывая, что одновременно с этим Владимир Путин реализует политику переноса ядерного оружия на территорию Беларуси, это значимые факты. Мы не сомневаемся, что они меняют архитектуру безопасности в нашем регионе, особенно с точки зрения НАТО", - сказал Дуда.

Польский президент подчеркнул, что этот вопрос должен быть подробно рассмотрен НАТО. Дуда отметил, что ожидает "конкретных решений" по этому поводу от Альянса.

Перемещение "вагнеровцев" в Беларусь

Бунт лидера ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина, который он совершил на выходных в России, завершился договоренностями с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко. Они договорились об отходе Пригожина с частью наемников в Беларусь.

Ряд стран НАТО призвали к усилению восточного фланга Альянса. В Литве и Латвии заявили о том, что оборона стран Балтии нуждается в укреплении и что передислокацию "вагнеровцев" в Беларусь НАТО необходимо оценивать с точки зрения безопасности.

Польша также приводила свою армию в повышенную боеспособность при перевороте Пригожина. Дуда заявил, что передислокация "вагнеровцев" в Беларусь является очень отрицательным сигналом для Польши и других стран НАТО.

При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что Альянс готов защищаться от Беларуси и России.

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