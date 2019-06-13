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Дуда объяснил, почему между Польшей и РФ невозможны дружеские отношения

Новости » Политика    13.06.2019 - 08:43
Дуда объяснил, почему между Польшей и РФ невозможны дружеские отношения
Фото: Анджей Дуда (flickr.com-ministerstwoobronynarodowej)

Дуда заявил, что в последние годы Россия вновь показывает свое "неприятное, имперское лицо"

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что хотел бы дружеских отношений с Россией, но исторически так сложилось, что РФ всегда хотела захватить территорию его страны. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Белого дома.

Во время встречи с президентом США Дональдом Трампом, Дуда заявил, что в последние годы Россия вновь показывает свое "неприятное, имперское лицо" и его страна не хочет быть частью российской сферы влияния.

Однако, президент добавил, что "очень хотел бы видеть Россию другом", так как эта страна - "великий сосед" Польши.

"И я рад, что сегодня мы можем смело говорить, в том числе в связи с военным присутствием США и НАТО в Польше, что мы действительно, в первую очередь, с политической точки зрения, являемся частью Запада", - сказал он.

Напомним, Дуда и Трамп в Вашингтоне подписали декларацию о сотрудничестве в сфере обороны относительно присутствия вооруженных сил США на территории Польши. Согласно декларации, США планируют увеличить свое нынешнее военное присутствие в Польше более чем на 1 тыс. солдат в ближайшем будущем.

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