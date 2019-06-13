Дуда пояснив, чому між Польщею і РФ неможливі дружні стосунки

Фото: Анджей Дуда (flickr.com-ministerstwoobronynarodowej)

Дуда заявив, що в останні роки Росія знову показує своє "неприємне, імперське обличчя"

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що хотів би дружніх відносин з Росією, але історично так склалося, що РФ завжди хотіла захопити територію його країни. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Білого дому.

Під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом, Дуда заявив, що в останні роки Росія знову показує своє "неприємне, імперське обличчя" і його країна не хоче бути частиною російської сфери впливу.

Однак, президент додав, що "дуже хотів би бачити Росію другом", так як ця країна - "великий сусід" Польщі.

"І я радий, що сьогодні ми можемо сміливо говорити, в тому числі у зв'язку з військовою присутністю США і НАТО в Польщі, що ми дійсно, у першу чергу, з політичної точки зору, є частиною Заходу", - сказав він.

Нагадаємо, Дуда і Трамп у Вашингтоні підписали декларацію про співпрацю у сфері оборони щодо присутності збройних сил США на території Польщі. Згідно декларації, США планують збільшити свою нинішню військову присутність у Польщі більш ніж на 1 тис. солдатів в найближчому майбутньому.