Дуда про історичні питання з Україною: сподіваюсь на прорив, а не шантаж

Як відзначив Дуда, під час візиту до Нью-Йорка на 79-ту сесію Генасамблеї Організації Об'єднаних Націй, він мав коротку зустріч із президентом України Володимиром Зеленським. Тоді ж лідери країн "перекинулися кількома словами", обговорили ситуацію на фронті, але не торкались теми Волинської трагедії.

Водночас він зауважив, що проблемні історичні питання неодноразово порушувались раніше. Результатом розмов була, зокрема, спільна участь двох лідерів в екуменічному богослужінні у кафедральному соборі в Луцьку, де вшановували жертв Волинської трагедії.

"Я сподіваюся, що до кінця мого президентства буде якийсь прорив у цьому питанні. З іншого боку, я не хотів би, щоб це відбувалося шляхом шантажу, який, на мою думку, не принесе добрих результатів", - пояснив він.

Що передувало

Нещодавно голова Міністерства оборони Польщі Владислав Косиняк-Каміш заявив, що Варшава не повинна схвалювати членство України в Європейському Союзі (ЄС), доти, доки не буде вирішено питання про волинську трагедію 1943 року. Пізніше Дуда заявив, що блокування відповідатиме політиці диктатора Володимира Путіна, але додав, що Київ й Варшава повинні знайти згоду щодо складних питань, у тому числі історичних.

Зокрема 28 серпня, колишній голова Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що якщо почати копатись в історії, то українці та поляки можуть докоряти один одного за ті, чи інші погані речі. Через це необхідно будувати майбутнє разом, а історію залишити історикам. Відповідна заява обурила голову польського уряду Дональда Туска.