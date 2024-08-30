Польща не дозволить України вступити в ЄС без розв'язання історичних питань, - Туск
Розв'язання історичних питань, є в першу чергу в інтересах України, яка не стане членом Європейського союзу (ЄС) без згоди Польщі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову польського уряду Дональда Туска, якого цитує PAP.
Що передувало
Як розповідає видання, в середу, 28 серпня, під час зустрічі голови Міністерства закордонних справ (МЗС) Польщі Радослава Сікорського з його українським колегою Дмитром Кулебою, останнього запитали про історичні питання, які "розділяють наші країни".
Кулеба, своєю чергою, відповів, що, якщо почати копатись в історії, українці та поляки можуть докоряти один одного за ті, чи інші погані речі. У зв'язку з чим обидвом країнам ліпше будувати майбутнє разом, а історію залишити історикам.
Реакція Туска
Голова польського уряду заявив, що не бажає, щоб "те, що є спірним, коли йдеться про польсько-українські відносини", не було алібі для тих, хто має "проросійські тенденції".
Загалом Туск негативно оцінив заяву голови українського МЗС та додав, що Україні нібито повинна буде "виправдати польські очікування з точки зору не стільки поховання історії, скільки облаштування наших відносин на основі правди про цю історію".
"Україна не буде членом Європейського союзу без згоди Польщі. Україна повинна відповідати стандартам, а вони різноманітні - це не тільки питання кордону, торгівлі, правових та економічних стандартів. Це також питання, я б сказав, культурно-політичних стандартів", - додав він.
За словами Туска, під час головування Польщі в Раді Європейського союзу (ЄС), Варшава "все чіткіше і чіткіше" пояснюватиме Києву, що саме в його інтересах є врегулювання польсько-українських відносин.
Вступ України до ЄС
У червні 2022-го Україна отримала статус кандидата на вступ до ЄС. Наступного року, у грудні 2023-го, політичний союз підтримав відкриття переговорів.
У червні 2024 року Європейська комісія закликала країни-члени політичного блоку розпочати діалог щодо інтеграції України та Молдови. Зрештою, переговорні рамки для нашої країни були погоджені вже 14 червня.
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