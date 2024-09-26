Путін йде ва-банк. Яка мета чергового ядерного шантажу з боку Росії

Російський диктатор Володимир Путін знову почав залякувати Україну та Захід ядерною зброєю. Цього разу очільник Кремля вирішив змінити ядерну доктрину, розширивши умови для ядерного удару з боку Росії. Що стоїть за заявами диктатора та чи несуть вони реальну загрозу, – в матеріалі журналіста РБК-Україна Дмитра Левицького.

Зміст

Ввечері середи Путін зібрав Радбез РФ на нараду, на якій оголосив про наміри переписати ядерну доктрину – документ, який визначає підстави для ядерного удару. Своє бажання диктатор пояснив "динамічними змінами сучасної військово-політичної обстановки" та виникненням "нових джерел військових загроз та ризиків" для РФ та її союзників.

Зміни до доктрини, які захотів внести Путін, передбачають розширення переліку підстав для застосування ядерної зброї Росією. Зокрема, агресію проти РФ з боку неядерної держави, але за участі чи за підтримки ядерної держави, диктатор хоче розглядати як спільний напад.

А підставою для ядерного удару, згідно з ідеєю Путіна, може бути саме лише "отримання достовірної інформації" про масований старт стратегічної чи тактичної авіації, ракет або ж навіть дронів в бік РФ. Останнє – особливо актуальне в умовах регулярних ударів українських безпілотників по військових та військово-промислових об’єктах Росії.

На останок диктатор пригрозив ядерним ударом у випадку агресії проти Білорусі. Але така можливість і зараз передбачена в російській ядерній доктрині.

Що означають ядерні погрози Путіна

Це вже не вперше російське керівництво кладе на стіл карту ядерного шантажу світу. З початку повномасштабної війни і Путін, і його соратники в Москві неодноразово погрожували Заходу та Україні ядерною зброєю. Крім того, за останні три роки в РФ відбулося декілька навчань із застосуванням так званої "ядерної тріади". Ядерним шантажем Кремль намагався зупинити спротив України, а також запобігти західній допомозі.

Наявність ядерної зброї також не врятувала Росію від Курської операції, яка показала, що країна без ядерної зброї може захопити території великої ядерної держави.

За словами експерта з питань регіональної безпеки Національного інституту стратегічних досліджень Олексія Їжака, Москва зіткнулася з проблемою – у світі перестали боятися ядерної зброї, бо її застосування дуже обмежене. Нинішні міжнародні рамки передбачають, що ядерною зброєю можна воювати лише проти ядерної держави. І Росію це не влаштовує, але вона не може односторонньо ці рамки змінити.

"Така ситуація, в якій ядерна зброя може бути використана як завгодно, може призвести до того, що весь світ стане ядерним. Є стандартні "червоні лінії". Росія може говорити все, що завгодно, але легітимні "червоні лінії" – тільки ті, які узгоджені з іншими ядерними країнами та світом загалом", – пояснив Їжак в коментарі РБК-Україна.

Путін анонсував зміну ядерної доктрини Росії (фото: Getty Images)

Перш за все, на думку Їжака, російському диктатору потрібно отримати схвалення від головного союзника – Китаю. А політика Пекіну щодо ядерної зброї полягає в тому, що її застосування можливе лише у відповідь на ядерний удар іншої ядерної держави.

"Чому Росія це робить? Бо не може використати ядерну зброю, якщо знатиме, що це не буде сприйнято іншими ядерними державами. А вони цього не сприймають, бо використання ядерної зброї для колоніальних війн не лише заборонено, але й взагалі не вкладається в голові. Не для цього домовлялися про нерозповсюдження. Але Росія робить це публічно, бо їй потрібне схвалення принаймні Китаю", – сказав експерт у коментарі РБК-Україна.

Яка мета російського ядерного шантажу

Звісно, вчорашні ядерні заяви очільника Кремля – це ніщо інше, як сигнал Заходу, який вже декілька місяців обдумує дозвіл на удари України американськими та британськими ракетами по території Росії, а також реакція на болючі атаки українських дронів по російських військових та військово-промислових об’єктах.

На це вказують, зокрема, слова Путіна про те, що агресія неядерної держави, за підтримки держави ядерної, буде визнаватися спільним нападом на Росію. Очевидно, йдеться про дозвіл на українські удари американськими ATACMS та франко-британськими StormShadow/SCALP по території Росії. А можливість ядерного удару у відповідь на масований запуск дронів та ракет в бік Росії – посилання на нальоти українських дронів, які вже стали буденністю для російського глибокого тилу.

Саме тому, на думку політолога Володимира Фесенка, ця заява Путіна з’явилася напередодні зустрічі президентів України та США у Білому домі, де головною темою дискусій буде зняття обмежень на західну далекобійну зброю.

"В Росії, судячи з заяви Путіна, цього явно бояться. Тому вони зробили кілька попереджень, і навіть застосували "важку зброю" - пряму заяву Путіна. Це пряма погроза США, що, мовляв, якщо ви дасте дозвіл Україні, то це як оголошення ядерної війни. Це така психологічна атака на Байдена перед зустріччю з Зеленським", – сказав Фесенко в коментарі YouTube-каналу РБК-Україна.

Але дієвість російського ядерного шантажу вже давно під питанням. Путін настільки часто і багато погрожував Заходу ядерною зброєю, що там вже виробився "імунітет" до цього, написала днями американська газета The Washinghton Post. Як тільки Захід "підвищував ставки" у допомозі України (спочатку дозволом на передачу артилерії, потім танків, а тоді й F-16), Кремль малював щоразу нові "червоні лінії". І щоразу ці "червоні лінії" перетиналися без жодних наслідків та відповіді Кремля.

Тому, на думку Фесенка, були й інші попередження з боку Росії, більш практичні. Зокрема, нещодавно агентство Reuters розповіло про плани Москви передати протикорабельні ракети єменським хуситам, які створюють проблеми для західної коаліції в Червоному морі. А ще раніше була погроза про відновлення ядерних випробувань на півночі РФ.

Путін не змінить ядерну доктрину РФ без схвалення з боку Китаю (фото: kremlin.ru)

Наразі шанси на те, що чергові ядерні погрози Путіна якось вплинуть на рішення Заходу щодо українських ударів по РФ, дуже малі, вважає Їжак.

"Скажімо, від усіх факторів, які беруться до уваги, - це 1%. Бо це навіть не зміна доктрини, це просто спроба Росії розширити легітимні рамки використання ядерної зброї. Але спочатку Путін має отримати схвалення хоча б від Китаю. На Заході для себе вже все вирішили. Якщо вони побачать, що Путін намагається просто залякати, то це не вплине на рішення, хоч ми ще не знаємо, яке воно", – пояснив він.

У спробі залякати Україну та Захід російський диктатор практично йде ва-банк, а його заяви будуть мати репутаційні наслідки навіть всередині Росії, вважає Їжак. Навряд чи росіяни застосують свою ядерну зброю у випадку наступного нальоту українських дронів, а отже Кремлю доведеться вигадувати чергові виправдання.

"Можливо, це один зі сценаріїв. Можливо, російські еліти підставляють Путіна, щоб він ставав кумедним. Це складна ситуація для нього, він сказав слово, яке не зможе дотримати. Це означає ва-банк. Інших варіантів зупинити удари дронів та західні дозволи немає", – сказав експерт РБК-Україна.

В українському керівництві також вважають, що Путін просто шантажує світ. Як написав у своєму Telegram-каналі керівник Офісу президента Андрій Єрмак, у Путіна вже не залишилось інших інструментів для залякування світу. Але і ядерний шантаж, на його думку, не спрацює.

Під час підготовки матеріалу використовувались заяви російського диктатора Володимира Путіна та керівника Офісу президента Андрія Єрмака, публікації Reuters та The Washinghton Post, а також коментарі політолога Володимира Фесенка та експерта з питань регіональної безпеки Національного інституту стратегічних досліджень Олексія Їжака.