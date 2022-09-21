"Божевілля": Папа Римський відреагував на ядерний шантаж Путіна
Під час сьогоднішньої промови Папа Римський назвав "божевіллям" думку про застосування ядерної зброї у війні проти України.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на CNN.
Виступаючи перед людьми на площі Святого Петра у Ватикані, Папа Римський "прокоментував" ранкові погрози президента Російської Федерації Володимира Путіна, при цьому не натякаючи конкретно на Росію, або ж на голову Кремля.
"Ця трагічна війна (війна в Україні, - ред.) доводить нас до того, що деякі люди думають про ядерну зброю, це божевілля", - заявив Франциск.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Путіна під час ранкового виступу вкотре вдався до ядерного шантажу, заявивши, що нібито у Росії ядерна зброє є ліпшою ніж у НАТО.
Тим часом у ЄС закликали ще більше тиснути на голову Кремля та додали, що диктатор затіяв "небезпечну ядерну авантюру".
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