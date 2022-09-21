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"Божевілля": Папа Римський відреагував на ядерний шантаж Путіна

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Середа 21 вересня 2022 16:40
"Божевілля": Папа Римський відреагував на ядерний шантаж Путіна Фото: Папа Римський Франциск (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Під час сьогоднішньої промови Папа Римський назвав "божевіллям" думку про застосування ядерної зброї у війні проти України.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на CNN.

Виступаючи перед людьми на площі Святого Петра у Ватикані, Папа Римський "прокоментував" ранкові погрози президента Російської Федерації Володимира Путіна, при цьому не натякаючи конкретно на Росію, або ж на голову Кремля.

"Ця трагічна війна (війна в Україні, - ред.) доводить нас до того, що деякі люди думають про ядерну зброю, це божевілля", - заявив Франциск.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Путіна під час ранкового виступу вкотре вдався до ядерного шантажу, заявивши, що нібито у Росії ядерна зброє є ліпшою ніж у НАТО.

Тим часом у ЄС закликали ще більше тиснути на голову Кремля та додали, що диктатор затіяв "небезпечну ядерну авантюру".

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