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Дубневич проиграл округ кандидату от "Голоса"

Новости » Выборы 2019    22.07.2019 - 22:31
Дубневич проиграл округ кандидату от "Голоса"
Фото: Богдан Дубневич (УНИАН)

Дубневич отстает на тысячу голосов от лидера Галины Васильченко

По результатам выборов в Раду народный депутат Богдан Дубневич не смог переизбраться в парламент следующего созыва. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные информационной системы ЦИК.

По данным ЦИК, на 118 округе во Львовской области обработано уже 97,84% голосов. Дубневич набирает 26 595 голосов, Васильченко - 27 570. Таким образом, на округе осталось посчитать чуть более 2% бюллетеней, однако разрыв между кандидатами только увеличивается.

Отметим, в своем Facebook Дубневич уже признал поражение.

Напомним, младший брат Дубневича Ярослав по результатам подсчета 100% протоколов на 118 округе одержал уверенную победу с 43,52% голосов. Его ближайший преследователь Тарас Елейко от партии "Голос" набрал 18,5%.

Февральская проверка декларации Дубневича показала, что он указал недостоверные сведения почти на 3 млн гривен. В частности, он не задекларировал земельные участки, не указал стоимость четырех квартир, которые записаны на супругу. Кроме того, нардеп не задекларировал корпоративные права жены в четырех компаниях и ее доходы.

Отметим, по состоянию на вечер 22 июля известны имена почти 60 нардепов-мажоритарщиков. Также сегодня начала поступать реакция международных партнеров на внеочередные выборы в Украине. В частности, послы стран "Большой семерки" назвали выборы в Верховную раду конкурентными и такими, которые прошли с соблюдением основных прав и свобод.

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