Один из братьев Дубневичей выиграл округ, второй уступает 200 голосов

Фото: Ярослав и Богдан Дубневичи (УНИАН)

Богдан Дубневич проигрывает округ кандидату от "Голоса"

По результатам выборов в Раду нардеп Ярослав Дубневич взял большинство на своем округе, его старший брат Богдан пока уступает порядка 200 голосов. Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии.

Сообщается, что по результатам подсчета 100% протоколов на 118 округе Ярослав Дубневич одержал уверенную победу с 43,52% голосов. Его ближайший преследователь Тарас Елейко от партии "Голос" набрал 18,5%.

В то же время напряженная борьба развернулась на 120 округе, где Богдан Дубневич идет на втором месте, уступая порядка 200 голосов кандидату от "Голоса" Галине Васильченко. У лидера на данный момент 26 575 голосов, у Дубневича - 26 366.

Напомним, ранее сообщалось, что Специализированная антикоррупционная прокуратура в очередной раз направила генпрокурору Юрию Луценко представление на привлечение к уголовной ответственности Ярослава Дубневича. Он проходит в уголовном производстве о завладении более 93 млн гривен филиала ПАО "Укрзализныця".

Отметим, в феврале Национальное агентство по предотвращению коррупции при проверке деклараций Богдана Дубневича выявило, что он указал недостоверные сведения почти на 3 млн гривен.

Братья Дубневичи являются одними из самых заметных лиц во львовском политикуме и бизнесе. Оба владеют несколькими компаниями, часть из которых с 2014 года регулярно выигрывает тендеры "Укрзализныци". Кроме того, НАБУ расследовало хищение газа на 1,4 млрд гривен на ТЭЦ, которая принадлежит Дубневичам.