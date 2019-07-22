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Результаты выборов: известны имена почти 60 нардепов-мажоритарщиков

Новости » Выборы 2019    22.07.2019 - 20:49
Результаты выборов: известны имена почти 60 нардепов-мажоритарщиков
Фото: выборы в Раду (РБК-Украина)

ЦИК продолжает подсчет результатов парламентских выборов

По результатам выборов в Раду по состоянию на 20:30 стали известны имена еще 18 будущих нардепов, которые победили на мажоритарных округах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационную систему ЦИК.

Отметим, исходя из данных системы Центризбиркома, стали известны имена еще 18 победителей на одномандатных округах.

Киев

  • 217 округ - Марьяна Безуглая ("Слуга народа")
  • 219 округ - Николай Тищенко ("Слуга народа")

Днепропетровская область

  • 34 округ - Дмитрий Шпенов (самовыдвиженец)
  • 38 округ - Владислав Бородин ("Слуга народа")

Донецкая область

  • 57 округ - Вадим Новинский ("Оппоблок")

Закарпатская область

  • 69 округ - Виктор Балога ("Единый центр")

Запорожская область

  • 80 округ - Сергей Минько (самовыдвиженец)

Киевская область

  • 91 округ - Олег Дунда ("Слуга народа")

Луганская область

  • 106 округ - Алексей Кузнецов ("Слуга народа")

Львовская область

  • 120 округ - Ярослав Дубневич (самовыдвиженец)

Одесская область

  • 143 округ - Анатолий Урбанский (самовыдвиженец)

Тернопольская область

  • 165 округ - Иван Чайковский (самовыдвиженец)

Харьковская область

  • 168 округ - Мария Мезенцева ("Слуга народа")
  • 178 округ - Александр Литвинов ("Слуга народа")

Хмельницкая область

  • 188 округ - Сергей Лабазюк (самовыдвиженец)

Черкасская область

  • 198 округ - Сергей Рудик (самовыдвиженец)
  • 199 округ - Сергей Нагорняк ("Слуга народа")

Черновицкая область

  • 201 округ - Елена Лис ("Слуга народа")

Отметим, ранее стали известны имена 40 народных депутатов следующего созыва, которые победили на мажоритарных округах.

Ранее сообщалось, что нардеп Виктор Балога все же одержал победу в 69 мажоритарном округе. По данным ЦИК, он набрал почти на 800 голосов больше, чем кандидат от "Слуги народа" Эдгар Токар.

Также сегодня стало известно, что народные депутаты Михаил и Дмитрий Добкины не попадают в новый состав Верховной рады.

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