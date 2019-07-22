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Дубневич програв округ кандидату від "Голосу"

Новини » Вибори 2019    22.07.2019 - 22:31
Дубневич програв округ кандидату від "Голосу"
Фото: Богдан Дубневич (УНІАН)

Дубневич відстає на тисячу голосів від лідера Галини Васильченко

За результатами виборів до Ради народний депутат Богдан Дубневич не зміг переобратися в парламент наступного скликання. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані інформаційної системи ЦВК.

За даними ЦВК, на 118 окрузі у Львівській області опрацьовано вже 97,84% голосів. Дубневич набирає 26 595 голосів, Васильченко - 27 570. Таким чином, на окрузі залишилося порахувати трохи більше 2% бюлетенів, однак розрив між кандидатами тільки збільшується.

Зазначимо, у своєму Facebook Дубневич вже визнав поразку.

Нагадаємо, молодший брат Дубневича Ярослав за результатами підрахунку 100% протоколів на 118 окрузі здобув впевнену перемогу з 43,52% голосів. Його найближчий переслідувач Тарас Єлейко від партії "Голос" набрав 18,5%.

Лютнева перевірка декларації Дубневича показала, що він вказав недостовірні відомості майже на 3 млн гривень. Зокрема, він не задекларував земельні ділянки, не вказав вартість чотирьох квартир, які записані на дружину. Крім того, нардеп не задекларував корпоративні права дружини в чотирьох компаніях і її доходи.

Зазначимо, станом на вечір 22 липня відомі імена майже 60 нардепів-мажоритарників. Також сьогодні почала надходити реакція міжнародних партнерів на позачергові вибори в Україні. Зокрема, посли країн "Великої сімки" назвали вибори у Верховну раду конкурентними і такими, які пройшли з дотриманням основних прав і свобод.

 

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