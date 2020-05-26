"Динамо" проведет спарринг с клубом УПЛ перед рестартом сезона

Фото: раньше "Динамо" провело контрольный матч с "Рухом" (facebook.com/fcdynamoua)

Для обеих команд это будет второй товарищеский матч

Киевское "Динамо" продолжает подготовку к возобновлению матчей украинской Премьер-лиги. Команда Алексея Михайличенко запланировала товарищеский матч против донецкого "Олимпика".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Украинской федерации футбола.

Поединок состоится в среду, 27 мая, в 14:00 на стадионе имени Лобановского без зрителей на трибунах. Однако для болельщиков киевский клуб планирует организовать прямую трансляцию на YouTube-канале.

Для обоих соперников этот спарринг станет вторым после выхода из карантина. Ранее "Динамо" сыграло вничью с лидеру Первой лиги "Рухом" - 0:0, а донецкая команда победила "Колос" (2:1).

«Динамо» провело контрольний матч з «Рухом»



Підопічні Олексія Михайличенка, після тривалої футбольної паузи, зіграли унічию з львівським «Рухом» (0:0) pic.twitter.com/t1UFX0Yhci — FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) May 22, 2020

Футбольные соревнования в Украине планируют возобновить 30 мая, однако в СМИ появилась информация о возможном переносе рестарта сезона на 6 июня.

Напомним, чемпионат Украины в середине марта ушел на вынужденную паузу в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

На момент приостановки состоялось 23 тура. Командам осталось сыграть по девять матчей. "Динамо" в турнирной таблице УПЛ занимает третье место. "Олимпик" расположился на предпоследней строчке. Лидирует в чемпионате донецкий "Шахтер", вторую строчку занимает луганская "Заря".

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Автор: Вера Олейник