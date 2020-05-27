Дубль Цітаїшвілі приніс "Динамо" перемогу над "Олімпіком"

Наступним суперником киян буде ще одна донецька команда - "Шахтар"

Межу київським "Динамо" і донецьким "Олімпіком" відбувся товариський матч на стадіоні імені Лобановського в рамках підготовки до відновлення сезону в УПЛ. Два голи столичний клуб забив за чотири стартові хвилини.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Рахунок у грі на 2 хвилині відкрив вінгер київського клубу Георгій Цітаїшвілі і вже на 4 оформив дубль. Варто зазначити, що й "Олімпік" мав шанси скоротити відставання, але можливістю не скористався.

Вже у ці вихідні відновляться матчі української Прем'єр-ліги. Для "Динамо" воно розпочнеться з класичного протистояння проти донецького "Шахтаря", яке відбудеться в неділю, 31 травня, на НСК "Олімпійський". Початок о 17:00.

Нагадаємо, раніше підопічні Луїша Каштру розібралися з "Оболонню-Броварем" в заключному спарингу перед поновленням чемпіонату України з футболу.

У зв'язку з заходами безпеки, вжитими для запобігання поширенню коронавірусної інфекції, усі поєдинки УПЛ до закінчення сезону 2019/20 пройдуть без глядачів.

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Автор: Вера Олейник