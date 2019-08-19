Дубль полузащитника "Александрии" принес ему звание лучшего игрока 4 тура УПЛ

Полузащитник "Александрии" Кирилл Ковалец признан лучшим игроком четвертого тура чемпионата Украины. Об этом сообщает официальный сайт украинской Премьер-лиги (УПЛ).

В четвертом туре "Александрия" в гостях одержала минимальную победу над луганской "Зарей" (2:1). Победу команде Владимира Шарана принес дубль в исполнении Ковальца.

В голосовании за лучшего игрока уик-энда, 26-летний футболист опередил двух других полузащитников - Алексея Гуцуляка из "Карпат" и Марлоса из "Шахтера".

Отметим также, что для "Зари" это поражение стало первым под руководством нового главного тренера Виктора Скрипника.

Согласно условиям конкурса, лучший игрок тура определяется и тогда, когда один из матчей игрового дня перенесен на более поздний срок. Речь идет о поединке "Мариуполь" - "Динамо", который состоится 25 сентября. Такое решение было принято в связи с участием команд в еврокубковых соревнованиях под эгидой УЕФА.

"Александрия" является бронзовым призером УПЛ сезона 2018/19 и начнет свой путь с группового этапа Лиги Европы. Там же выступит и "Динамо" после вылета из Лиги чемпионов.

"Мариуполь" разгромно уступил на выезде команде АЗ из Нидерландов и прекратил участие в турнире. "Заря" в плей-офф Лиги Европы сыграет с "Эспаньолом".