Определились все пары плей-офф Лиги Европы

Своего соперника узнала и луганская "Заря"
По итогам заключительных матчей третьего квалификационного раунда Лиги Европы сезона 2019/20 стали известны все участники раунда плей-офф. Об этом сообщается на сайте УЕФА.
За 21 путевку в групповой раунд поборются 42 команды, в том числе и луганская "Заря", которая накануне победила ЦСКА София.
В следующем раунде сыграют следующие пары:
"Судува" (Литва) - "Ференцварош" (Венгрия)
"Копенгаген" (Дания) - "Рига" (Латвия)
"Селтик" (Шотландия) - АИК (Швеция)
"Арарат" (Армения) - "Дюделандж" (Люксембург)
"Лудогорец" (Болгария) - "Марибор" (Словения)
"Линфилд" (Северная Ирландия) - "Карабах" (Азербайджан)
"Слован" (Словакия) - ПАОК (Греция)
"Астана" (Казахстан) - БАТЭ (Беларусь)
"Торино" (Италия) - "Вулверхэмптон" (Англия)
АЕК (Греция) - "Трабзонспор" (Турция)
"Легия" (Польша) - "Рейнджерс" (Шотландия)
"Фейеноорд" (Нидерланды) - "Хапоэль" Беэр-Шева (Израиль)
"Стяуа" (Румыния) - "Витория" Гимарайнш (Португалия)
"Гент" (Бельгия) - "Риека" (Хорватия)
ПСВ (Нидерланды) - "Апполон" (Кипр)
"Эспаньол" (Испания) - "Заря" (Украина)
"Партизан" (Сербия) - Мольде (Норвегия)
"Брага" (Португалия) - "Спартак" (Россия)
"Мальме" (Швеция) - "Бней Йегуда" (Израиль)
"Страсбур" (Франция) - "Айнтрахт" (Германия)
АЗ (Нидерланды) - "Антверпен" (Бельгия)
Первые поединки будут сыграны 22 августа, ответные - через неделю, 29 августа.
Напомним, "Мариуполь" разгромно уступил на выезде команде АЗ из Нидерландов и вылетел из Лиги Европы.
Добавим, что начнет турнир с группового этапа "Александрия" как бронзовый призер чемпионата Украины. Также на групповой стадии ждет своих соперников "Динамо" после вылета из Лиги чемпионов.