Определились все пары плей-офф Лиги Европы

Фото: "Заря" - ЦСКА София (twitter.com/FCZoryaOfficial)

Своего соперника узнала и луганская "Заря"

По итогам заключительных матчей третьего квалификационного раунда Лиги Европы сезона 2019/20 стали известны все участники раунда плей-офф. Об этом сообщается на сайте УЕФА.

За 21 путевку в групповой раунд поборются 42 команды, в том числе и луганская "Заря", которая накануне победила ЦСКА София.

В следующем раунде сыграют следующие пары:

"Судува" (Литва) - "Ференцварош" (Венгрия)

"Копенгаген" (Дания) - "Рига" (Латвия)

"Селтик" (Шотландия) - АИК (Швеция)

"Арарат" (Армения) - "Дюделандж" (Люксембург)

"Лудогорец" (Болгария) - "Марибор" (Словения)

"Линфилд" (Северная Ирландия) - "Карабах" (Азербайджан)

"Слован" (Словакия) - ПАОК (Греция)

"Астана" (Казахстан) - БАТЭ (Беларусь)

"Торино" (Италия) - "Вулверхэмптон" (Англия)

АЕК (Греция) - "Трабзонспор" (Турция)

"Легия" (Польша) - "Рейнджерс" (Шотландия)

"Фейеноорд" (Нидерланды) - "Хапоэль" Беэр-Шева (Израиль)

"Стяуа" (Румыния) - "Витория" Гимарайнш (Португалия)

"Гент" (Бельгия) - "Риека" (Хорватия)

ПСВ (Нидерланды) - "Апполон" (Кипр)

"Эспаньол" (Испания) - "Заря" (Украина)

"Партизан" (Сербия) - Мольде (Норвегия)

"Брага" (Португалия) - "Спартак" (Россия)

"Мальме" (Швеция) - "Бней Йегуда" (Израиль)

"Страсбур" (Франция) - "Айнтрахт" (Германия)

АЗ (Нидерланды) - "Антверпен" (Бельгия)

Первые поединки будут сыграны 22 августа, ответные - через неделю, 29 августа.

Напомним, "Мариуполь" разгромно уступил на выезде команде АЗ из Нидерландов и вылетел из Лиги Европы.

Добавим, что начнет турнир с группового этапа "Александрия" как бронзовый призер чемпионата Украины. Также на групповой стадии ждет своих соперников "Динамо" после вылета из Лиги чемпионов.