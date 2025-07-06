Дубль "Макларена", катастрофа Ферстаппена та сенсація від Хюлькенберга: сюрпризи дощової гонки в Сільверстоуні
У Сільверстоуні відбувся 12-й етап сезону Формули-1 – Гран-прі Великої Британії. Перемогу здобув пілот "Макларена" Ландо Норріс, який найкраще впорався з непередбачуваними дощовими умовами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати перегонів.
Деталі гонки
Поул-позишн у кваліфікації виграв Макс Ферстаппен, але лідер "Ред Булл" не зумів реалізувати стартову перевагу. На мокрій трасі він припустився кількох помилок, зокрема на 21-му колі вилетів із траси, та фінішував лише п'ятим.
Yet more drama! Max spins at the restart #F1 #BritishGP pic.twitter.com/MBlIVsNZI0— Formula 1 (@F1) July 6, 2025
Оскар Піастрі з "Макларена" очолив пелотон на 8-му колі, однак отримав 10-секундний штраф за небезпечне гальмування перед Ферстаппеном під сейфіті-каром. Саме це коштувало йому першого місця – після піт-стопу лідерство перехопив Норріс.
У підсумку Піастрі фінішував другим, а третім – сенсаційно Ніко Хюлькенберг із "Заубера", який утримував антирекорд Ф-1 за кількістю стартів без подіуму – 239. Німець вперше в кар'єрі піднявся на третю сходинку.
Гонка була багата на сходи: вже на перших колах вибули Ліам Лоусон, Габріель Бартолето, пізніше – Ісак Хаджар після зіткнення з Андреа Кімі Антонеллі.
Шарль Леклер з "Феррарі" через погану видимість на мокрій трасі вилетів у гравій і завершив гонку передостаннім.
Таким чином, у загальному заліку Норріс наблизився до Піастрі на 8 очок.
Підсумки Гран-прі Великої Британії (Сільверстоун, 52 кола):
- Ландо Норріс ("Макларен") – 52 кола
- Оскар Піастрі ("Макларен") +6,812
- Ніко Хюлькенберг ("Заубер") +34,742
- Льюїс Хемілтон ("Феррарі") +39,812
- Макс Ферстаппен ("Ред Булл") +56,781
- П'єр Гаслі ("Альпін") +59,857
- Ланс Стролл ("Астон Мартін") +1:00,603
- Алекс Албон ("Вільямс") +1:04,135
- Фернандо Алонсо ("Астон Мартін") +1:05,858
- Джордж Рассел ("Мерседес") +1:10,674
- Олівер Берман ("Хаас") +1:12,095
- Карлос Сайнс ("Вільямс") +1:16,592
- Естебан Окон ("Хаас") +1:17,301
- Шарль Леклер ("Феррарі") +1:24,477
- Юкі Цунода ("Ред Булл") – відставання на 1 коло
Не фінішували:
- Андреа Кімі Антонеллі ("Мерседес")
- Ісак Хаджар ("Рейсінг Буллз")
- Габріел Бортолето ("Заубер")
- Ліам Лоусон ("Рейсінг Буллз")
- Франко Колапінто ("Альпін")
Раніше повідомили про зміни у календарі Формули-1 у 2026 році.
Також ми писали про те, хто замінить Норріса або Піастрі у "Макларен", якщо лідери підуть.