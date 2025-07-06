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Дубль "Макларена", катастрофа Ферстаппена та сенсація від Хюлькенберга: сюрпризи дощової гонки в Сільверстоуні

Сільверстоун, Неділя 06 липня 2025 19:44
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Дубль "Макларена", катастрофа Ферстаппена та сенсація від Хюлькенберга: сюрпризи дощової гонки в Сільверстоуні Фото: Гран-прі Великої Британії виграв Ландо Норріс з "Макларен" (Getty Images)
Автор: Андрій Костенко

У Сільверстоуні відбувся 12-й етап сезону Формули-1 – Гран-прі Великої Британії. Перемогу здобув пілот "Макларена" Ландо Норріс, який найкраще впорався з непередбачуваними дощовими умовами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати перегонів.

Деталі гонки

Поул-позишн у кваліфікації виграв Макс Ферстаппен, але лідер "Ред Булл" не зумів реалізувати стартову перевагу. На мокрій трасі він припустився кількох помилок, зокрема на 21-му колі вилетів із траси, та фінішував лише п'ятим.

Оскар Піастрі з "Макларена" очолив пелотон на 8-му колі, однак отримав 10-секундний штраф за небезпечне гальмування перед Ферстаппеном під сейфіті-каром. Саме це коштувало йому першого місця – після піт-стопу лідерство перехопив Норріс.

Дубль &quot;Макларена&quot;, катастрофа Ферстаппена та сенсація від Хюлькенберга: сюрпризи дощової гонки в Сільверстоуні

У підсумку Піастрі фінішував другим, а третім – сенсаційно Ніко Хюлькенберг із "Заубера", який утримував антирекорд Ф-1 за кількістю стартів без подіуму – 239. Німець вперше в кар'єрі піднявся на третю сходинку.

Гонка була багата на сходи: вже на перших колах вибули Ліам Лоусон, Габріель Бартолето, пізніше – Ісак Хаджар після зіткнення з Андреа Кімі Антонеллі.

Шарль Леклер з "Феррарі" через погану видимість на мокрій трасі вилетів у гравій і завершив гонку передостаннім.

Таким чином, у загальному заліку Норріс наблизився до Піастрі на 8 очок.

Дубль &quot;Макларена&quot;, катастрофа Ферстаппена та сенсація від Хюлькенберга: сюрпризи дощової гонки в Сільверстоуні

Підсумки Гран-прі Великої Британії (Сільверстоун, 52 кола):

  1. Ландо Норріс ("Макларен") – 52 кола
  2. Оскар Піастрі ("Макларен") +6,812
  3. Ніко Хюлькенберг ("Заубер") +34,742
  4. Льюїс Хемілтон ("Феррарі") +39,812
  5. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") +56,781
  6. П'єр Гаслі ("Альпін") +59,857
  7. Ланс Стролл ("Астон Мартін") +1:00,603
  8. Алекс Албон ("Вільямс") +1:04,135
  9. Фернандо Алонсо ("Астон Мартін") +1:05,858
  10. Джордж Рассел ("Мерседес") +1:10,674
  11. Олівер Берман ("Хаас") +1:12,095
  12. Карлос Сайнс ("Вільямс") +1:16,592
  13. Естебан Окон ("Хаас") +1:17,301
  14. Шарль Леклер ("Феррарі") +1:24,477
  15. Юкі Цунода ("Ред Булл") – відставання на 1 коло

Не фінішували:

  • Андреа Кімі Антонеллі ("Мерседес")
  • Ісак Хаджар ("Рейсінг Буллз")
  • Габріел Бортолето ("Заубер")
  • Ліам Лоусон ("Рейсінг Буллз")
  • Франко Колапінто ("Альпін")

Раніше повідомили про зміни у календарі Формули-1 у 2026 році.

Також ми писали про те, хто замінить Норріса або Піастрі у "Макларен", якщо лідери підуть.

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