Дубль "Макларена", катастрофа Ферстаппена и сенсация от Хюлькенберга: сюрпризы дождливой гонки в Сильверстоуне
В Сильверстоуне состоялся 12-й этап сезона Формулы-1 - Гран-при Великобритании. Победу одержал пилот "Макларена" Ландо Норрис, который лучше всех справился с непредсказуемыми дождливыми условиями.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты гонки.
Детали гонки
Поул-позишн в квалификации выиграл Макс Ферстаппен, но лидер "Ред Булл" не сумел реализовать стартовое преимущество. На мокрой трассе он допустил несколько ошибок, в частности на 21-м круге вылетел с трассы, и финишировал лишь пятым.
Оскар Пиастри из "Макларена" возглавил пелотон на 8-м круге, однако получил 10-секундный штраф за опасное торможение перед Ферстаппеном под сейфити-каром. Именно это стоило ему первого места - после пит-стопа лидерство перехватил Норрис.
В итоге Пиастри финишировал вторым, а третьим - сенсационно Нико Хюлькенберг из "Заубера", который удерживал антирекорд Ф-1 по количеству стартов без подиума - 239. Немец впервые в карьере поднялся на третью строчку.
Гонка была богата на сходы: уже на первых кругах выбыли Лиам Лоусон, Габриэль Бартолето, позже - Исак Хаджар после столкновения с Кими Антонелли.
Шарль Леклер из "Феррари" из-за плохой видимости на мокрой трассе вылетел в гравий и завершил гонку предпоследним.
Таким образом, в общем зачете Норрис приблизился к Пиастри на 8 очков.
Итоги Гран-при Великобритании (Сильверстоун, 52 круга):
- Ландо Норрис ("Макларен") - 52 круга
- Оскар Пиастри ("Макларен") +6,812
- Нико Хюлькенберг ("Заубер") +34,742
- Льюис Хэмилтон ("Феррари") +39,812
- Макс Ферстаппен ("Ред Булл") +56,781
- Пьер Гасли ("Альпин") +59,857
- Ланс Стролл ("Астон Мартин") +1:00,603
- Алекс Албон ("Уильямс") +1:04,135
- Фернандо Алонсо ("Астон Мартин") +1:05,858
- Джордж Рассел ("Мерседес") +1:10,674
- Оливер Берман ("Хаас") +1:12,095
- Карлос Сайнс ("Уильямс") +1:16,592
- Эстебан Окон ("Хаас") +1:17,301
- Шарль Леклер ("Феррари") +1:24,477
- Юки Цунода ("Ред Булл") - отставание на 1 круг
Не финишировали:
- Андреа Кими Антонелли ("Мерседес")
- Исак Хаджар ("Рэйсинг Буллз")
- Габриэл Бортолето ("Заубер")
- Лиам Лоусон ("Рэйсинг Буллз")
- Франко Колапинто ("Альпин")