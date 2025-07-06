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Дубль "Макларена", катастрофа Ферстаппена и сенсация от Хюлькенберга: сюрпризы дождливой гонки в Сильверстоуне

Сильверстоун, Воскресенье 06 июля 2025 19:44
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Дубль "Макларена", катастрофа Ферстаппена и сенсация от Хюлькенберга: сюрпризы дождливой гонки в Сильверстоуне Фото: Гран-при Великобритании выиграл Ландо Норрис из "Макларен" (Getty Images)
Автор: Андрей Костенко

В Сильверстоуне состоялся 12-й этап сезона Формулы-1 - Гран-при Великобритании. Победу одержал пилот "Макларена" Ландо Норрис, который лучше всех справился с непредсказуемыми дождливыми условиями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты гонки.

Детали гонки

Поул-позишн в квалификации выиграл Макс Ферстаппен, но лидер "Ред Булл" не сумел реализовать стартовое преимущество. На мокрой трассе он допустил несколько ошибок, в частности на 21-м круге вылетел с трассы, и финишировал лишь пятым.

Оскар Пиастри из "Макларена" возглавил пелотон на 8-м круге, однако получил 10-секундный штраф за опасное торможение перед Ферстаппеном под сейфити-каром. Именно это стоило ему первого места - после пит-стопа лидерство перехватил Норрис.

Дубль &quot;Макларена&quot;, катастрофа Ферстаппена и сенсация от Хюлькенберга: сюрпризы дождливой гонки в Сильверстоуне

В итоге Пиастри финишировал вторым, а третьим - сенсационно Нико Хюлькенберг из "Заубера", который удерживал антирекорд Ф-1 по количеству стартов без подиума - 239. Немец впервые в карьере поднялся на третью строчку.

Гонка была богата на сходы: уже на первых кругах выбыли Лиам Лоусон, Габриэль Бартолето, позже - Исак Хаджар после столкновения с Кими Антонелли.

Шарль Леклер из "Феррари" из-за плохой видимости на мокрой трассе вылетел в гравий и завершил гонку предпоследним.

Таким образом, в общем зачете Норрис приблизился к Пиастри на 8 очков.

Дубль &quot;Макларена&quot;, катастрофа Ферстаппена и сенсация от Хюлькенберга: сюрпризы дождливой гонки в Сильверстоуне

Итоги Гран-при Великобритании (Сильверстоун, 52 круга):

  1. Ландо Норрис ("Макларен") - 52 круга
  2. Оскар Пиастри ("Макларен") +6,812
  3. Нико Хюлькенберг ("Заубер") +34,742
  4. Льюис Хэмилтон ("Феррари") +39,812
  5. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") +56,781
  6. Пьер Гасли ("Альпин") +59,857
  7. Ланс Стролл ("Астон Мартин") +1:00,603
  8. Алекс Албон ("Уильямс") +1:04,135
  9. Фернандо Алонсо ("Астон Мартин") +1:05,858
  10. Джордж Рассел ("Мерседес") +1:10,674
  11. Оливер Берман ("Хаас") +1:12,095
  12. Карлос Сайнс ("Уильямс") +1:16,592
  13. Эстебан Окон ("Хаас") +1:17,301
  14. Шарль Леклер ("Феррари") +1:24,477
  15. Юки Цунода ("Ред Булл") - отставание на 1 круг

Не финишировали:

  • Андреа Кими Антонелли ("Мерседес")
  • Исак Хаджар ("Рэйсинг Буллз")
  • Габриэл Бортолето ("Заубер")
  • Лиам Лоусон ("Рэйсинг Буллз")
  • Франко Колапинто ("Альпин")

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