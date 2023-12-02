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У Дубінського заявили про його побиття в СІЗО. Поліція отримала заяву

Фото: Олександр Дубінський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Акимова, Наталія Юрченко

Адвокати нардепа Олександра Дубінського заявили, що його побили у Київському СІЗО. Поліція отримала відповідну заяву.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Дубінського.

У публікації зазначається, що невідомі нібито напали на Дубінського в СІЗО, де той перебуває. За словами нардепа, була викликана "швидка", яка констатувала численні гематоми та підозру на перелом ребра.

Адвокати заявили, що чекають разом з парламентарем приїзду поліції, щоб скласти протокол про побиття.

За даними джерел РБК-Україна в правоохоронних органах, до поліції надійшла відповідна заява. Правоохоронці прибули на місце, але їх поки не допускають.

У розпорядженні РБК-Україна також опинилася записка, яку Дубінський написав адвокатам.

Адвокати Дубінського вимагають ухвалити рішення про переведення народного депутата до слідчого ізолятора Служби безпеки України.

Справи проти Дубінського 

Нагадаємо, 3 серпня СБУ та ДБР проводили обшуки у нардепа Олександра Дубінського. Правоохоронці зазначали що вони перевіряють обставини та законність виїзду нардепа за кордон на період воєнного стану.

Пізніше народному депутату повідомили про підозру в службовому підробленні. За версією слідства, він виїхав за межі України під виглядом супроводження свого батька на лікування.

На початку листопада правоохоронці прийшли з обшуками до Дубінського у рамках іншої справи. З'ясувалося, що нардеп організував схему для виїзду за кордон родича його дружини. Той мав перегнати елітне авто Дубінського з Молдови до Відня.

Після чергових обшуків Служба безпеки України повідомила про підозру Дубінському ще й у державній зраді. За інформацією правоохоронців, нардеп міг входити до складу злочинної організації, яку сформувало російське Головне розвідувальне управління.

Суд у Києві 14 листопада обрав Дубінському новий запобіжний захід, а саме - утримання під вартою на 60 діб без альтернативи застави.  

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