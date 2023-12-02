У Дубинского заявили о его избиении в СИЗО. Полиция получила заявление

В публикации отмечается, что неизвестные якобы напали на Дубинского в СИЗО, где он находится. По словам нардепа, была вызвана "скорая", констатировавшая многочисленные гематомы и подозрение на перелом ребра.

Адвокаты заявили, что ждут вместе с парламентарием приезда полиции, чтобы составить протокол об избиении.

По данным источников РБК-Украина в правоохранительных органах, в полицию поступило соответствующее заявление. Правоохранители прибыли на место, но их пока не допускают.

В распоряжении РБК-Украина также оказалась записка, которую Дубинский написал адвокатам.

Адвокаты Дубинского требуют принять решение о переводе народного депутата в следственный изолятор Службы безопасности Украины.

Дела против Дубинского

Напомним, 3 августа СБУ и ГБР проводили обыски у нардепа Александра Дубинского. Правоохранители отмечали, что они проверяют обстоятельства и законность выезда нардепа за границу на период военного положения.

Позже народному депутату сообщили о подозрении в служебном подлоге. По версии следствия, он выехал за пределы Украины под видом сопровождения своего отца на лечение.

В начале ноября правоохранители пришли с обысками к Дубинскому в рамках другого дела. Выяснилось, что нардеп организовал схему для выезда за границу родственника его супруги. Тот должен был перегнать элитный автомобиль Дубинского из Молдовы в Вену.

После очередных обысков Служба безопасности Украины сообщила о подозрении Дубинскому еще и в государственной измене. По информации правоохранителей, нардеп мог входить в состав преступной организации, сформированной российским Главным разведывательным управлением.

Суд в Киеве 14 ноября избрал Дубинскому новую меру пресечения, а именно - содержание под стражей на 60 суток без альтернативы залога.