Суд обрав запобіжний захід Дубінському

Суд вирішив обрати запобіжний захід народному депутату України Олександру Дубінському у вигляді тримання під вартою. Його підозрюють у державній зраді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Олександра Дубінського.

Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід народному депутату у вигляді утримання під вартою на 60 діб без альтернативи застави. Засідання проходило у закритому режимі.

Що передувало

Нагадаємо, сьогодні, 13 листопада, джерела РБК-Україна повідомили, що правоохоронці прийшли з обшуками до народного депутата Олександра Дубінського, який перебуває під домашнім арештом. Такий запобіжний захід нардепу обрали після того, як його почали підозрювати в організації схеми для ухилянтів.

Після обшуків Служба безпеки України повідомила про підозру Дубінському у державній зраді. За інформацією правоохоронців, парламентар міг входити до складу злочинної організації, яку сформувало російське Головне розвідувальне управління.

Головними завданнями такої організації були: розхитування суспільно-політичної ситуації в Україні та дискредитація нашої держави на міжнародній арені.

Таким чином, нардепу загрожує до 15 років в'язниці.