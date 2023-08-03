У нардепа Дубінського проводять обшуки після скандалу із виїздом за кордон

СБУ і ДБР проводять обшуки у народного депутата Олександра Дубінського. Це сталося після повідомлень про те, що нардеп виглядом лікування батька поїхав на відпочинок за кордон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

"Служба безпеки спільно з ДБР проводить обшуки у ще одного народного депутата України, перевіряючи обставини та законність його виїзду за кордон на період воєнного стану", - йдеться в повідомленні.

За даними джерел РБК-Україна, мова йде про народного депутата Олександра Дубінського.

Фото: СБУ і ДБР проводять обшуки в нардепа Дубінського (t.me/SBUkr)

Як встановило слідство, народний обранець виїхав за межі України під виглядом супроводження свого батька на лікування до іноземного медзакладу.

При цьому батько нардепа виїжджав за кордон і повертався звідти самостійно - без фактичного супроводу парламентаря.

Крім того, правоохоронці перевіряють факти підписання нардепом офіційних документів під час його перебування за кордоном, що може свідчити про їх підробку.

Наразі тривають слідчі дії. Правоохоронці порушили справу за двома статтями ККУ:

ч. 1 ст. 366 (службове підроблення);

ч. 3 ст. 362 (несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в автоматизованих системах, вчинені особою, яка має право доступу до неї за попередньою змовою групою осіб).

Санкція статей передбачає покарання до 6 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Скандал із виїздом Дубінського за кордон

Нагадаємо, нещодавно в ЗМІ з'явилася інформація про те, що народний депутат Олександр Дубінський, який перебуває під санкціями США та України, під час воєнного стану виїхав за кордон на відпочинок.

Сам Дубінський згодом підтвердив факт того, що він покинув межі України. Але, як пояснив скандальний нардеп, йому довелося виїхати, аби "супроводити хворого батька на лікування".

Втім, згодом у соцмережах опублікували фото на яких можна помітити особу, яка дуже схожа на нардепа Дубінського. Кадри опублікував співзасновник партії "Демократична сокира" Антон Швець. Він заявив, що на світлинах Дубінський разом зі своєю дівчиною, який нібито відпочивав із супутницею в іспанській Барселоні.

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