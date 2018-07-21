У ДТП у Житомирській області загинули двоє росіян та громадянин Грузії

Через ДТП у Житомирській області у реанімації знаходяться двоє дітей

У дорожньо-транспортній пригоді (ДТП) у Житомирській області, що сталася 20 липня, загинули двоє росіян, зокрема дитина, та громадянин Грузії. Про це йдеться у повідомленні прес-служби облуправління поліції.

Так, серед загиблих громадянки РФ: жінка 1984 року народження та дівчинка 2010 року народження; а також громадянин Грузії 1962 року народження.

Крім того, станом на ранок 21 липня у реанімації знаходяться двоє дітей - 10-річний хлопчик, який також є громадянином РФ, а також дівчинка 2007 року народження із Житомирської області.

Крім того, у ДТП загинули ще 7 жителів Рівного, Києва, Херсонської та Житомирської областей, зокрема хлопчики 2002 та 2004 років народження.

Також повідомляється, що у лікарнях, окрім дітей, наразі перебувають 7 постраждалих внаслідок ДТП у Житомирській області.

Нагадаємо, ДТП у Житомирській області сталося вчора вранці на трасі Київ-Чоп поблизу села Глибочиця - пасажирський автобус зіткнувся з вантажним автомобілем DAF з напівпричепом.