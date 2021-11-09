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ДТП с украинцами в Польше. МИД подтвердил гибель двух граждан

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Киев, Вторник 09 ноября 2021 14:38
ДТП с украинцами в Польше. МИД подтвердил гибель двух граждан Фото: пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко (twitter.com/OlegNikolenko)
Автор: Дмитрий Левицкий, Мария Кучерявец

В Министерстве иностранных дел подтвердили информацию о гибели двух украинцев в ДТП в польском городе Ханча. Вместе с тем, двум пострадавшим сейчас оказывается медицинская помощь.

Об этом РБК-Украина сообщил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко.

"В результате столкновения автомобиля погибли два гражданина. Остальные двое получили травмы, сейчас они госпитализированы, им предоставляется необходимая медицинская помощь", - рассказал Николенко.

По его словам, Генеральное консульство Украины в Кракове уже оказывает консульскую помощь пострадавшим в ДТП украинцам.

"Украинские консулы взаимодействуют с польской полицией для выяснения обстоятельств ДТП, контролируют процесс лечения пострадавших и поддерживают связь с их родственниками, готовят репатриацию тел погибших", - добавил Николенко.

Напомним, сегодня польские СМИ сообщили, что утром в селе Ханьча в ДТП попал микроавтобус с украинцами.

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