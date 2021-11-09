ru ua
Ср, 10 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн

В Польше микроавтобус с украинцами попал в ДТП: есть погибшие и пострадавшие

Новина українською →
Польша, Вторник 09 ноября 2021 14:04
В Польше микроавтобус с украинцами попал в ДТП: есть погибшие и пострадавшие Фото: в Польше микроавтобус с украинцами попал в ДТП (коллаж РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Польше попал в дорожно-транспортное происшествие микроавтобус с украинцами. В результате аварии погибли два человека, еще двое - пострадали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Echo Dnia.

По информации польских СМИ, авария произошла сегодня утром в селе Ханьча, Свентокшиское воеводство.

Известно, что микроавтобус Mercedes с украинскими регистрационными номерами, за рулем которого находился 25-летний водитель, слетел с дороги в кювет и врезался в дерево.

В результате чего пассажиров микроавтобуса зажало внутри салона. Указано, что спасатели с помощью гидравлического инструмента спасатели разрезали кузов и вытащили их на поверхность.

Однако, "скорая" констатировала смерть двух человек: 25-летней женщины и 24-летнего мужчины. Они, как сообщают в издании, являются гражданами Украины.

Кроме того, 25-летнего водителя и 35-летнего пассажира микроавтобуса госпитализировали в тяжелом состоянии.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТП Польша Авария
NEWS
Кузин: о бустерной вакцинации от COVID для всех желающих речь пока не идет
Кузин: о бустерной вакцинации от COVID для всех желающих речь пока не идет
DAILY
Прорыв в Европу. Чем грозит мигрантский кризис на границах Белоруси и ЕС
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Прорыв в Европу. Чем грозит мигрантский кризис на границах Белоруси и ЕС