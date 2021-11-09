ru ua
Вт, 09 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн

ДТП з українцями в Польщі. МЗС підтвердило загибель двох громадян

Новость на русском →
Київ, Вівторок 09 листопада 2021 14:38
ДТП з українцями в Польщі. МЗС підтвердило загибель двох громадян Фото: прес-секретар МЗС України Олег Ніколенко (twitter.com/OlegNikolenko)
Автор: Дмитро Левицький, Марія Кучерявець

У Міністерстві закордонних справ підтвердили інформацію щодо загибелі двох українців у ДТП в польському місті Ханча. Разом з тим, двом постраждалим зараз надається медична допомога.

Про це РБК-Україна повідомив прес-секретар МЗС України Олег Ніколенко.

"Внаслідок зіткнення автомобіля загинули двоє громадян. Інші двоє отримали травми, зараз вони госпіталізовані, їм надається необхідна медична допомога", - розповів Ніколенко.

За його словами, Генеральне консульство України в Кракові вже надає консульську допомогу постраждалим в ДТП українцям.

"Українські консули взаємодіють із польською поліцією задля з‘ясування обставин ДТП, контролюють процес лікування постраждалих та підтримують зв‘язок із їхніми родичами, готують репатріацію тіл загиблих", - додав Ніколенко.

Нагадаємо, сьогодні польські ЗМІ повідомили, що вранці у селі Ханьча у ДТП потрапив мікроавтобус з українцями.

Читайте РБК-Україна в Google News
МЗС ДТП Польша
NEWS
Зеленський підписав закон про НАБУ
Зеленський підписав закон про НАБУ
DAILY
Прорив в Європу. Чим загрожує мігрантська криза на кордонах Білорусі та ЄС
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Прорив в Європу. Чим загрожує мігрантська криза на кордонах Білорусі та ЄС