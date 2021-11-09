ДТП з українцями в Польщі. МЗС підтвердило загибель двох громадян
У Міністерстві закордонних справ підтвердили інформацію щодо загибелі двох українців у ДТП в польському місті Ханча. Разом з тим, двом постраждалим зараз надається медична допомога.
Про це РБК-Україна повідомив прес-секретар МЗС України Олег Ніколенко.
"Внаслідок зіткнення автомобіля загинули двоє громадян. Інші двоє отримали травми, зараз вони госпіталізовані, їм надається необхідна медична допомога", - розповів Ніколенко.
За його словами, Генеральне консульство України в Кракові вже надає консульську допомогу постраждалим в ДТП українцям.
"Українські консули взаємодіють із польською поліцією задля з‘ясування обставин ДТП, контролюють процес лікування постраждалих та підтримують зв‘язок із їхніми родичами, готують репатріацію тіл загиблих", - додав Ніколенко.
Нагадаємо, сьогодні польські ЗМІ повідомили, що вранці у селі Ханьча у ДТП потрапив мікроавтобус з українцями.