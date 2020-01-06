Масштабное ДТП в Словакии: пострадали 5 украинцев

Фото: место ДТП (twitter com)

Возле словацкого города Попрад на автодороге D1 произошло ДТП с 20 транспортными средствами

В словацких Татрах произошла масштабная дорожная авария с участием 20 транспортных средств, в которой пострадали пятеро украинцев. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на портал HNonline.

В то же время местные СМИ пишут, что в аварии возле словацкого города Попрад на автодороге D1 пострадали 10 человек, среди них пятеро украинцев.

"На автотрассе D1 по Шпишским Швторком произошла массовая авария, в которой столкнулись 17 автомобилей, два микроавтобуса и один автобус", - говорится в сообщении.

Напомним, в результате дорожно-транспортного происшествия в России восемь украинцев получили травмы различной степени тяжести, один из них - в тяжелом состоянии.

РБК-Украина писало, что в Чехии в ДТП пострадали десять украинцев. Авария произошла в ночь на 20 октября по дороге в Брно. В автобусе, который вылетел с дороги и перевернулся, находились 12 человек. Среди пострадавших оказалось три женщины и семь мужчин.

Напомним, ранее в Турции микроавтобус, перевозивший украинских туристов, столкнулся с трактором, пострадали 13 человек.