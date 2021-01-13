ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

ДТП с украинцами в России: один из пострадавших в крайне тяжелом состоянии

Ростовская область, Среда 13 января 2021 14:31
ДТП с украинцами в России: один из пострадавших в крайне тяжелом состоянии
Фото: ДТП с украинцами в России (61.мвд.рф)
Автор: РБК-Украина

Один из пострадавших в ДТП с украинцами в Российской Федерации находится в крайне тяжелом состоянии. Еще двое пострадавших отказались от госпитализации.

Об этом говорится в сообщении на сайте правительства Ростовской области.

Сообщается, что трех пострадавших доставили в центральную районную больницу Красносулинского района. После обследования и получения помощи женщина с ребенком отказалась от госпитализации.

"В настоящее время в реанимации лечебного учреждения находится один пострадавший. Его состояние оценивается как крайне тяжелое. Проводятся необходимые лечебно-диагностические мероприятия", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в этом ДТП погибли два человека и трое пострадали, а МИД Украины проверяет наличие украинцев среди жертв аварии.

Автобус украинцами перевернулся в Ростовской области на 974-м км трассы М-4 "Дон". Автобус ехал из Москвы в оккупированный Донецк. По данным российских СМИ, всего в салоне были 15 человек, большинство из них жители оккупированных районов Донецкой области.

Также сообщалось, что водитель не пострадал. Российская сторона подтвердила, что он является гражданином Украины, а сам перевозчик тоже "зарегистрирован" в ОРДО.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Происшествия ДТПРоссийская ФедерацияДонецк

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь