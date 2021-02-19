ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

ДТП з українськими туристами в Єгипті: з'явилися подробиці

Новость на русском → Каїр, П'ятниця 19 лютого 2021 11:55
ДТП з українськими туристами в Єгипті: з'явилися подробиці Фото: поліція в Єгипті (GettyImages)
Автор: Ігор Литвиненко

Посольство України в Єгипті повідомило подробиці аварії з участю українських туристів в Єгипті. Попередньо відомо про трьох постраждалих громадян України.

Про це в ефірі "Україна 24" заявив Посол України в Єгипті Євген Микитенко.

За його словами, аварія за участю туристичного автобуса сталася 19 лютого близько 6 ранку.

"В автобусі було до 60 туристів з різних країн. Скільки туристів з України, поки точно невідомо. Швидше за все, водій автобуса не впорався з керуванням. Також іноді буває, що водії недосипають, мало сплять. Можливо, це було причиною", - заявив посол.

Він зазначив, що один з українців отримав важку травму, двоє інших - більш легкі.

Нагадаємо, на початку року в Словаччині сталося масштабне ДТП за участю 20 транспортних засобів. В ньому постраждали п'ять українських громадян.

Також РБК-Україна писало, що в січні в Росії перекинувся автобус з українцями. Один з постраждалих отримав важкі травми, ще двоє від госпіталізації відмовилися.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Надзвичайні події ДТП Єгипет туристы украинцы
NEWS
Рада планує зібратись на позачергове засідання у вівторок: чому
Рада планує зібратись на позачергове засідання у вівторок: чому
DAILY
Директор розбрату. Чому Ситника знову хочуть звільнити і що очікує НАБУ
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Директор розбрату. Чому Ситника знову хочуть звільнити і що очікує НАБУ