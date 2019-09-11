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ДТП с участием депутата в Чернигове: виновника задержали

Новости » Происшествия    11.09.2019 - 19:51
ДТП с участием депутата в Чернигове: виновника задержали
Фото: ДТП в Чернигове (cn.suspilne.media)

Сейчас продолжается досудебное расследование

В Чернигове правоохранители задержали депутата городского совета, который 10 сентября совершил смертельное дорожно-транспортное происшествие (ДТП). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Чернигова.

Как сообщается, депутат Черниговского городского совета, виновник ДТП, в котором погиб человек, был задержан в порядке статьи 208 Уголовно процессуального кодекса Украины.

Отмечается, что в данный момент правоохранители проводят досудебное расследование. При доказывании вины депутату грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 8 лет с возможным лишением права управлять транспортными средствами.

Напомним, ранее сообщалось, что 10 сентября в Чернигове депутат городского совета, находясь за рулем автомобиля, сбил пешехода на нерегулируемом переходе. Пострадавший был госпитализирован в больницу. По данным СМИ, за рулем находился депутат от фракции "Демократический альянс" Ярослав Ковтун.

Позже РБК-Украина писало, что пострадавший в ДТП при участии депутата Черниговского горсовета пешеход от полученных травм скончался в больнице. Погибший получил тяжелые травмы, которые оказались несовместимы с жизнью.

Кроме того, 11 сентября в Харькове произошла ДТП с участием трех автомобилей. В результате инцидента пострадали 4 человека. Среди пострадавших 2 ребенка, возрастом от 1 до 6 лет. ДТП произошло в Индустриальном районе города.

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