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ДТП в Чернигове: пострадавший в аварии с участием депутата умер

Новости » Происшествия    11.09.2019 - 16:17
ДТП в Чернигове: пострадавший в аварии с участием депутата умер
Фото: ДТП в Чернигове (cn.suspilne.media)

По данным местных СМИ, за рулем был депутат Ярослав Ковтун

В результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) в Чернигове с участием депутата погиб пешеход. Об этом говорится в сообщении полиции Черниговской области.

По данным полиции депутат Черниговского городского совета на автомобиле сбил пешехода, который переходил проезжую часть в пределах нерегулируемого пешеходного перехода. В результате ДТП пострадавший получил телесные повреждения различной степени тяжести, был госпитализирован в больницу, где впоследствии умер.

По данным UA Чернигов, за рулем авто был депутат от фракции "Демократический альянс" Ярослав Ковтун. Издание отмечает, что на фото с места аварии видно, что пешехода сбила синяя Mazda 626. Эта же машина указана в электронной декларации Ковтуна.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате ДТП в Запорожской области пострадали дети. Пострадавшую 2008 года рождения госпитализировали в больницу, вторую девочку отпустили после оказания медицинской помощи.

До этого в Марьинке Донецкой области в результате аварии сгорел автомобиль, погибли два человека.

В Киеве произошло ДТП с участием четырех автомобилей, есть пострадавшие
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