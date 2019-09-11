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ДТП за участі депутата в Чернігові: винуватця затримали

Новини » Надзвичайні події    11.09.2019 - 19:51
ДТП за участі депутата в Чернігові: винуватця затримали
Фото: ДТП у Чернігові (cn.suspilne.media)

Наразі триває досудове розслідування

У Чернігові правоохоронці затримали депутата міської ради, який 10 вересня скоїв смертельну дорожньо-транспортну пригоду (ДТП). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Чернігова.

Як повідомляється, депутат Чернігівської міської ради, винуватець ДТП, в якій загинула людина, був затриманий у порядку статті 208 Кримінально процесуального кодексу України.

Зазначається, що в даний момент правоохоронці проводять досудове розслідування. В разі доведенні вини депутату загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 3 до 8 років з можливим позбавленням права керувати транспортними засобами.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 10 вересня у Чернігові депутат міської ради, перебуваючи за кермом автомобіля, збив пішохода на нерегульованому переході. Постраждалий був госпіталізований до лікарні. За даними ЗМІ, за кермом перебував депутат від фракції "Демократичний альянс" Ярослав Ковтун.

Пізніше РБК-Україна писало, що постраждалий в ДТП за участі депутата Чернігівської міськради пішохід від отриманих травм помер в лікарні. Загиблий отримав тяжкі травми, які виявилися несумісні з життям.

Крім того, 11 вересня у Харкові сталася ДТП за участі трьох автомобілів. В результаті інциденту постраждали 4 людини. Серед постраждалих 2 дитини, віком від 1 до 6 років. ДТП сталася в Індустріальному районі міста.

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