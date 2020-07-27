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ДТП в Турции: погибли пятеро военных

Понедельник 27 июля 2020 13:16
ДТП в Турции: погибли пятеро военных
Фото: ДТП в Турции (hurriyetdailynews.com)
Автор: Андрей Козловский

Причины аварии пока неизвестны

На юге Турции произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в результате которого погибли по меньшей мере пятеро военнослужащих. Еще десятерых травмированных доставили в ближайший турецкий госпиталь.

Об этом сообщает Seskocaeli.

Как сообщается, ДТП произошло на трассе Мут - Караман, когда автобус, перевозивший военных, слетел с трассы и перевернулся. Стало известно, что водитель автобуса также погиб. Причины аварии пока неизвестны.

Напомним, на прошлой неделе в центральной Словакии перевернулся автобус, в котором находились 32 пассажира, в том числе 29 детей.

Также РБК-Украина сообщало, что в китайской провинции Гуйчжоу пассажирский автобус упал в озеро, в результате чего 21 человек погиб, еще 15 получили различные травмы.

Кроме того, в Польше произошло ДТП с участием двух автобусов, в котором пострадали украинцы.

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