ДТП у Туреччині: загинули п'ятеро військових

Фото: ДТП у Туреччині (hurriyetdailynews.com)

Причини аварії наразі невідомі

На півдні Туреччини сталось дорожньо-транспортна пригода (ДТП), у результаті якої загинули щонайменше п'ятеро військовослужбовців. Ще десятьох травмованих доставили у найближчий турецький госпіталь.

Про це повідомляє Seskocaeli.

Як повідомляється, ДТП сталась на трасі Мут - Караман, коли автобус, який перевозив військових, злетів з траси і перекинувся. Стало відомо, що водій автобусу також загинув. Причини аварії наразі невідомі.

Нагадаємо, на минулому тижні у центральній Словаччині перекинувся автобус, у якому перебували 32 пасажири у тому числі 29 дітей.

Також РБК-Україна повідомляло, що у китайській провінції Гуйчжоу пасажирський автобус впав в озеро, внаслідок чого 21 людина загинула, ще 15 отримали різні травми.

Крім того, у Польщі сталося ДТП за участю двох автобусів, в якій постраждали українці.