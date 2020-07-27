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ДТП у Туреччині: загинули п'ятеро військових

Понеділок 27 липня 2020 13:16
ДТП у Туреччині: загинули п'ятеро військових
Фото: ДТП у Туреччині (hurriyetdailynews.com)
Автор: Андрій Козловський

Причини аварії наразі невідомі

На півдні Туреччини сталось дорожньо-транспортна пригода (ДТП), у результаті якої загинули щонайменше п'ятеро військовослужбовців. Ще десятьох травмованих доставили у найближчий турецький госпіталь.

Про це повідомляє Seskocaeli.

Як повідомляється, ДТП сталась на трасі Мут - Караман, коли автобус, який перевозив військових, злетів з траси і перекинувся. Стало відомо, що водій автобусу також загинув. Причини аварії наразі невідомі.

Нагадаємо, на минулому тижні у центральній Словаччині перекинувся автобус, у якому перебували 32 пасажири у тому числі 29 дітей.

Також РБК-Україна повідомляло, що у китайській провінції Гуйчжоу пасажирський автобус впав в озеро, внаслідок чого 21 людина загинула, ще 15 отримали різні травми.

Крім того, у Польщі сталося ДТП за участю двох автобусів, в якій постраждали українці.

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