В ДТП на трассе Киев-Сумы погибли полицейский и ребенок

На трассе Киев-Сумы в результате дорожно-транспортного проишествия (ДТП) погиб полицейский и 7-летняя девочка. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-сообщество "Киев Оперативный".

Сообщается, что трагедия произошла сегодня днем, 19 августа, на трассе Киев-Сумы, вблизи села Гоголев. Жительница Киева за рулем внедорожника Audi, значительно превысила допустимую скорость движения и не предоставила преимущество в движении автомобилю Chevrolet, который двигался по главной дороге.

"В результате столкновения водитель легковушки погиб на месте происшествия. Им оказался работник полиции Вышгородского района", - говорится в сообщении.

Фото: место, где произошла авария (www.npu.gov.ua)

Кроме полицейского в машине находился пассажир и двое его детей. 7-летняя дочь пассажира также погибла от полученных травм.

Мужчину с сыном в тяжелом состоянии госпитализировали, а водитель Audi повреждений не претерпела.

Сейчас решается вопрос о задержании виновницы инцидента в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. А также, об открытии уголовного производства по ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, 18 августа под Киевом таксист, пренебрегая правилами дорожного движения, устроил смертельное ДТП. В результате аварии погибла пассажирка такси.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Черкасской области случилось ДТП с участием автобуса "Богдан" и легковушки. Авария унесла за собой жизни трех человек. Много людей получили травмы.