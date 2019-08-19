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В ДТП с автобусом в Черкасской области погибли три человека

Новости » Происшествия    19.08.2019 - 14:02
В ДТП с автобусом в Черкасской области погибли три человека
Фото: ДТП с автобусом (ch.npu.gov.ua/news)

Восемь пассажиров автобуса получили травмы

В Черкасской области возле пгт Чернобай автобус "Богдан" столкнулся с автомобилем "Daewoo Lanos", в результате аварии есть погибшие. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Черкасской области.

Сообщается, что авария произошла на выезде из пгт Чернобай между автомобилем "Daewoo Lanos" и рейсовым автобусом "Богдан", который курсировал с сообщением "Миргород-Черкассы". В результате столкновения водитель и два пассажира автомобиля "Daewoo Lanos" погибли. Одному пассажиру легковушки удалось выжить, а 8 пассажиров автобуса получили травмы разной степени тяжести.

Фото: ДТП с автобусом (ch.npu.gov.ua/news)

Полиция открыла уголовное дело по части 3 статьи 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное расследование.

Напомним, 18 августа водитель такси устроил смертельное ДТП под Киевом. Он пытался обогнать поток машин по правой полосе, после чего врезался в столб. Один из пассажиров погиб.

Ранее РБК-Украина сообщало, что 10 августа на трассе Киев-Харьков столкнулись два автобуса, в результате чего погибли двое человек, а один получил телесные ранения.

Под Киевом таксист устроил смертельное ДТП На трассе Киев-Одесса перевернулся бензовоз
Новости Украины ДТПЧеркасская область
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