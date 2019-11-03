ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

При ДТП на трасі Київ-Одеса загинула людина

Новини » Надзвичайні події     03.11.2019 - 15:23
При ДТП на трасі Київ-Одеса загинула людина
Фото: ДТП на трасі "Одеса-Київ" (od.npu.gov.ua)

Також в результаті ДТП біля села Єреміївка постраждали дві людини

В Одеській області на трасі "Одеса-Київ" зіткнулися два автомобілі, в результаті аварії одна людина загинула, ще двоє постраждали. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції.

Автомобілі Chevrolet і Skoda зіткнулися біля села Єреміївка. За попередніми даними, одна людина загинула, ще двоє - госпіталізовані у важкому стані.

Зараз на місці аварії працює слідчо-оперативна група по розслідуванню дорожньо-транспортних пригод. Поліцейські встановлюють всі обставини події та вирішують питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, в Голосіївському районі Києва вранці 3 листопада сталася дорожньо-транспортна пригода з участю двох автомобілів, в результаті чого загинула людина. На вулиці Заболотного відбулося зіткнення автомобілів ГАЗ "Волга" і SsangYong. Від зіткнення автомобіль ГАЗ розірвало на дві частини. В результаті ДТП загинула одна людина, ще шестеро громадян постраждали.

Додамо, в Черкаській області в ніч на 3 листопада сталася дорожньо-транспортна пригода за участю вантажівки і легкового автомобіля.

Поліція відкрила справу через ДТП з "Волгою" в Києві У Києві в ДТП автомобіль розірвало на дві частини, є жертви
Новини України ДТПОдеса
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся