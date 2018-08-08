ДТП под Ровно: за рулем внедорожника был пьяный депутат

Виновник ДТП под Ровно Петр Зембицкий до сих пор не задержан

За рулем внедорожника Audi Q7, в аварии с которым под Ровно погиб велосипедист, был депутат Сарненского районного совета Петр Зембицкий. Об этом сообщает UA: Рівне со ссылкой на начальника Главного управления полиции в Ровенской области Александра Панасюка.

По данным полиции, смертельное ДТП под Ровно совершил депутат Петр Зембицкий. Также сообщается, что на момент аварии он находился в состоянии алкогольного опьянения.

По словам супруги погибшего, он работал в доме престарелых сантехником и всегда ездил на работу на велосипеде. UA: Рівне уточняет, что по факту ДТП открыли уголовное производство, однако водителя до сих пор не задержали, так как из-за депутатского статуса Зембицкого объявить подозрение можно только по согласованию с прокурором области.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что под Ровно пьяный водитель насмерть сбил велосипедиста. Инцидент произошел на автодороге "Городище-Ровно-Староконстантинов" вблизи села Александрия. От полученных травм 58-летний местный велосипедист погиб на месте. По результатам освидетельствования водителя алкотестер показал 1,27 промилле.

Отметим, ранее генеральный прокурор Украины Юрий Луценко предложил ввести минимальный тюремный срок за дорожно-транспортные происшествия со смертельным исходом. В частности, он предлагает лишать свободы виновников таких ДТП минимум на один год.