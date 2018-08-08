Под Ровно пьяный водитель насмерть сбил велосипедиста

ДТП под Ровно устроил пьяный водитель внедорожника Ауди Q7

В Ровенской области возле села Александрия пьяный водитель насмерть сбил велосипедиста. Об этом говорится в сообщении полиции Ровенской области.

Сообщается, что накануне вечером в полицию поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с пострадавшими на автодороге "Городище-Ровно-Староконстантинов" вблизи села Александрия. Следственно-оперативная группа установила, что водитель автомобиля Ауди Q7 на иностранной регистрации, двигаясь в направлении Ровно, сбил велосипедиста.

"От полученных травм 58-летний житель (велосипедист, - ред.) села Александрия погиб на месте. По результатам освидетельствования водителя алкотестер показал 1,27 промилле", - говорится в сообщении.

В полиции отметили, что по факту нарушения правил дорожного движения, в результате чего погиб человек, начато досудебное расследование. Следователи устанавливают все обстоятельства ДТП.

Фото: ДТП под Ровно (rv.npu.gov.ua)

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Киеве произошло смертельное ДТП возле станции метро "Сырец". В частности, водитель Skoda наехал на припаркованные авто, в результате чего один человек погиб.

Отметим, ранее также сообщалось, что в Украине с начала года в ДТП погибли более 1,5 тыс. человек. Основной причиной ДТП с пострадавшими является превышение скорости.