ДТП під Рівним: за кермом позашляховика був п'яний депутат

Винуватець ДТП під Рівним Петро Зембицький досі не затриманий

За кермом позашляховика Audi Q7, в аварії з яким під Рівним загинув велосипедист, був депутат Сарненської районної ради Петро Зембицький Про це повідомляє UA: Рівне з посиланням на начальника Головного управління поліції в Рівненській області Олександра Панасюка.

За даними поліції, смертельну ДТП під Рівне здійснив депутат Петро Зембицький. Також повідомляється, що на момент аварії він знаходився в стані алкогольного сп'яніння.

За словами дружини загиблого, він працював в будинку пристарілих сантехніком і завжди їздив на роботу на велосипеді. UA: Рівне уточнює, що за фактом ДТП відкрито кримінальне провадження, однак водія досі не затримали, так як через депутатський статус Зембицького оголосити підозру можна лише за погодженням з прокурором області.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що під Рівним п'яний водій насмерть збив велосипедиста. Інцидент стався на автодорозі "Городище-Рівне-Старокостянтинів", поблизу села Олександрія. Від отриманих травм 58-річний місцевий велосипедист загинув на місці. За результатами огляду водія алкотестер показав 1,27 проміле.

Відзначимо, раніше генеральний прокурор України Юрій Луценко запропонував ввести мінімальний тюремний термін за дорожньо-транспортні пригоди зі смертельними наслідками. Зокрема, він пропонує позбавляти волі винуватців таких ДТП мінімум на один рік.

