Луценко предлагает ввести минимальный тюремный срок за смертельные ДТП
Луценко предлагает минимум на один год лишать свободы виновников смертельных ДТП
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко предлагает ввести минимальный тюремный срок за дорожно-транспортные происшествия со смертельным исходом. Об этом он сообщил в своем Facebook.
По словам Луценко, в прошлом году только каждый пятый осужденный за смертельное ДТП получил тюремный срок. При этом условные сроки в основном выносятся судом при согласии потерпевшей стороны.
"Для усиления наказания считаю целесообразным ввести для таких преступлений год в тюрьме как минимальный срок, без права условного наказания. Также было бы правильно прекратить практику амнистирования за смертельные ДТП", - отметил Луценко.
Напомним, ранее Луценко сообщил, что взял на личный контроль дело о смертельном ДТП в Киеве с участием внедорожника Hummer.
"Дело о киевском ДТП, в котором погиб ребенок, взял на личный контроль. Полиция Киева сработала жестко и правильно", - отметил Луценко.
Отметим, в результате этой аварии погибла девочка, которую автомобиль сбил на пешеходном переходе. На данный момент задержанный находится в изоляторе. Также стало известно, что девочка переходила переход на зеленый свет светофора.