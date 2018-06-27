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Интервью

ДТП в Ровенской области: подозреваемого взято под стражу без залога

НовостиОбщество    27.06.2018 - 18:58
Фото: место ДТП (rv.npu.gov.ua)
Фото: место ДТП (rv.npu.gov.ua)

Осуществляется досудебное расследование

В Ровенской области подозреваемого в совершении ДТП, в результате которого погибли четверо человек, взято под стражу без права внесения залога. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ровненской области

"По инициативе прокуратуры Ровенской области к подозреваемому Ровенским городским судом 27 июня 2018 года применена мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога", - говорится в сообщении.

Так, осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по факту совершения дорожно-транспортного происшествия, что повлекло гибель четырех человек (признаки уголовного правонарушения, предусмотренное ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины).

Как уже сообщалось, эта дорожно-транспортное происшествие произошло 25 июня 2018 года вблизи села Орловка Сарненского района.

Как отмечается, на основании добытых следователем совместно с прокурором доказательств предварительно установлено, что 20-летний житель г. Сарны, управляя автомобилем "Mercedes-Benz", нарушив правила дорожного движения, допустил столкновение с маршрутным такси, которое от удара отбросило на полосу встречного движения.

В дальнейшем произошло столкновение последнего с грузовым автомобилем. В результате дорожно-транспортного происшествия с участием 3 автомобилей погибли 4 человека, еще 7 получили травмы различной степени тяжести

"Водитель легкового транспортного средства задержан правоохранителями на месте происшествия, ему обоснованно сообщено о подозрении в совершении тяжкого преступления", - говорится в сообщении.

В настоящее время в уголовном производстве продолжаются следственные действия с целью установления всех обстоятельств совершения уголовного правонарушения.

Напомним, ранее сообщалось, что в Ровенской области полиция задержала 20-летнего водителя легковушки, который допустил столкновение с маршрутным такси, он находился в нетрезвом состоянии.

Также добавим, что в Ровенской области возле села Орловка Сарненского района 25 июня маршрутка столкнулась с легковым автомобилем и грузовиком. В результате ДТП погибло четверо людей.

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Теги публикации: Ровенская область, ДТП  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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