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Інтерв'ю

У Рівненській області маршрутка зіткнулася з автобусом і автоцистерною, є постраждалі

НовиниНадзвичайні події    25.06.2018 - 23:33
Фото: місце події (rv.npu.gov.ua)
Фото: місце події (rv.npu.gov.ua)

В результаті ДТП загинуло троє людей

У Рівненській області біля села Орлівка Сарненського району 25 червня маршрутка зіткнулася з легковим автомобiлем і вантажівкою. Про це iнформує відділ комунікації поліції області.

"За попередньою інформацією водій легкового автомобіля "Mercedes-Benz" іноземної реєстрації, який виїжджав з другорядної дороги на головну, не врахував дорожньої обстановки та не надав переваги в русі маршрутному таксі сполученням "Київ-Ковель". У результаті зіткнення транспортні засоби на смузі зустрічного руху врізалися у вантажівку (автоцистерну)", - йдеться в повідомленні Нацполiцiї.

Троє людей, які їхали в автобусі, загинули, ще дев'ятьох доставили в лікарню з травмами. ДТП сталося близько 19:00.

 

Нагадаємо, на пожежах в Україні за тиждень, з 18 по 24 червня 2018 року, загинули 10 осіб.

За минулий тиждень в Україні зареєстровано 2 535 надзвичайних подій, на яких врятовано 111 осіб.

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Теги публікації: ДТП, автомобили, Рівненська область  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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