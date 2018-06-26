ДТП у Рівненській області: водій легковика перебував у нетверезому стані

Вчора зіткнулася з автобусом і автоцистерною, у результаті троє людей загинули, ще 9 доставили в лікарню

У Рівненській області поліція затримала 20-річного водія легковика, який допустив зіткнення із маршрутним таксі, він перебував у нетверезому стані. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Національної поліції у Рівненській області.

"20-річного водія легковика поліцейські затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Вирішується питання про повідомлення йому про підозру у вчиненні злочину та обрання міри запобіжного заходу. Відповідно до медичного освідування молодик перебував у стані алкогольного сп’яніння", - йдеться у повідомленні.

Так, поліцейські встановили, що 20-річний житель міста Сарни, керуючи легковим автомобілем Mercedes-Benz на іноземній реєстрації, виїжджаючи із другорядної дороги на головну, не врахував дорожньої обстановки, не надав переваги в русі та допустив зіткнення із маршрутним таксі сполученням "Київ-Ковель". Від удару маршрутку відкинуло на смугу зустрічного руху, де відбулося лобове зіткнення із вантажівкою під керуванням 57-річного рівнянина.

Так, у результаті аварії троє осіб із мікроавтобуса Mercedes-Benz загинули на місці події: 51-річна жителька Полтавської області, 30-річний мешканець Київщини та водій маршрутки 62-річний житель Ковеля.

Водій мікроавтобуса, 36-річний житель Волинської області, від отриманих травм помер у Сарненській центральній районній лікарні.

З травмами різного ступеня тяжкості до лікарні госпіталізували ще сімох пасажирів із Волинської, Київської, Кіровоградської областей, Харкова, Світловодська та Рівного віком від 19-ти до 57 років. Серед них і водій вантажівки.

За словами медиків, двоє з потерпілих перебувають у тяжкому стані, ще одного після надання допомоги відпустили.

Зазначається, що поліцейські затримали 20-річного водія легковика у порядку статті 208 Кримінально процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Санкція інкримінованої йому статті передбачає покарання у вигляді від семи до дванадцяти років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Рівненській області маршрутка зіткнулася з автобусом і автоцистерною, у результаті чого троє людей, які їхали в автобусі, загинули, ще дев'ятьох доставили в лікарню з травмами.